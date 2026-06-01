Sagra delle Ciliegie | a Maenza la 51° edizione

A Maenza si svolge la 51ª edizione della Sagra delle Ciliegie, una delle manifestazioni più longeve dedicate ai frutti primaverili. La festa celebra le ciliegie, considerate tra i frutti più dolci e allegri della stagione. La manifestazione si tiene ogni anno nella località e coinvolge la comunità nel tradizionale evento dedicato alla frutta.

Tra i frutti più dolci e allegri della primavera ci solo le ciliegie che a Maenza sono celebrate da una manifestazione tra le più longeve, infatti è arrivata quest’anno alla sua 51° edizione.La Sagra delle Ciliegie di Maenza, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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