Il sistema ematico italiano si trova di fronte a una possibile carenza di donatori, con alcune voci che sottolineano come il gesto di donare sangue non venga più considerato un'abitudine quotidiana da tutti. La memoria del terremoto friulano, avvenuto decenni fa, viene spesso richiamata come esempio di solidarietà collettiva, ma alcuni esperti evidenziano come l’egoismo sociale possa indebolire le donazioni attuali. La Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue ha ribadito che donare sangue rappresenta un dovere civico, più che un gesto eccezionale.

?? Punti chiave Come può la memoria del terremoto friulano ispirare i donatori oggi? Perché il sistema ematico rischia di vacillare a causa dell'egoismo sociale? Quali strategie utilizzerà la Fidas per coinvolgere le nuove generazioni? Cosa accade alla dignità umana se il sangue diventa una merce??? In Breve Sindaco Alessandro Basso sottolinea l'impatto delle associazioni sulla comunità di Pordenone. Il congresso ha affrontato temi tecnici come la sostenibilità del plasma. Il discorso r . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fidas: “Donare sangue è un dovere sociale, non un gesto eccezionale

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