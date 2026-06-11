Sardegna | nasce a Elmas il nuovo mega store da 2.250 mq
A Elmas è stato inaugurato un nuovo mega store di 2.250 metri quadrati. Al suo interno sono presenti 89 marchi e circa 5.100 referenze. La struttura ha adottato misure per ridurre i consumi energetici del 50%. La notizia riguarda l'apertura di un grande punto vendita con un’ampia offerta di prodotti e un focus sulla sostenibilità energetica.
? Punti chiave? In Breve Cisalfa Sport punta sulla Sardegna con un nuovo mega store da 2.250 metri quadrati a Elmas. L’investimento di circa 1,4 milioni di euro di Cisalfa Sport si concretizza a Elmas, dove l’azienda ha inaugurato il punto vendita più vasto dell’intera Sardegna. Questa apertura rappresenta l’undicesimo negozio del marchio sul territorio regionale e il quarto all’interno della città di Cagliari. L’iniziativa conferma la centralità strategica dell’isola per la distribuzione nazionale del gruppo, che ha registrato un fatturato di 28 milioni di euro nell’anno fiscale 2025-2026. Il nuovo spazio commerciale si sviluppa su una superficie di vendita che supera i 2.250 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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