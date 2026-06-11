Sardegna | nasce a Elmas il nuovo mega store da 2.250 mq

Notizia in breve

A Elmas è stato inaugurato un nuovo mega store di 2.250 metri quadrati. Al suo interno sono presenti 89 marchi e circa 5.100 referenze. La struttura ha adottato misure per ridurre i consumi energetici del 50%. La notizia riguarda l'apertura di un grande punto vendita con un’ampia offerta di prodotti e un focus sulla sostenibilità energetica.