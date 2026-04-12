A Galbiate sono iniziati i lavori di ristrutturazione di un’area nota come Lo Spot, che diventerà un nuovo hub urbano. La trasformazione prevede la realizzazione di uno skate park di circa 1.500 metri quadrati, che sostituirà la vecchia struttura esistente. I cantieri sono stati avviati ufficialmente, portando avanti il progetto di riqualificazione dello spazio pubblico.

I cantieri sono stati ufficialmente avviati a Galbiate per la trasformazione dello spazio noto come Lo Spot, dove un nuovo skate park di dimensioni considerevoli prenderà il posto della vecchia struttura. L’intervento, che vede protagonista l’associazione Vibes, mira a potenziare un’area già attrezzata con campi da basket e pallavolo, spogliatoi e un bar, portando la superficie dedicata agli sport urbani da soli 420 metri quadri a ben 1.500 mq. Un investimento collettivo per il rilancio dello sport urbano. Il progetto non si limita a una semplice espansione fisica, ma rappresenta un’operazione economica complessa che ha la convergenza di diverse forze del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galbiate, nasce il nuovo hub urbano: skate park e musica da 1.500 mq

Leggi anche: Nuovo supermercato nel Comasco: apre il punto vendita da 1.500 mq sulla Varesina