Elmas nasce il nuovo polo di Max Factory | sorge il colosso a 4.000 mq

A Elmas è stato inaugurato un nuovo polo di Max Factory, che si estende su una superficie di 4.000 metri quadrati. La struttura si trova nell'ex sede Leroy Merlin, che è stata completamente ristrutturata per ospitare il nuovo centro. L'apertura del polo coinvolge il settore commerciale e modifica le possibilità di acquisto nella provincia di Cagliari. La trasformazione dell’immobile ha portato a un ampliamento degli spazi dedicati alla vendita e alla distribuzione.

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? Domande chiave Cosa cambierà per gli acquisti nella provincia di Cagliari?. Come è stata trasformata l'ex sede Leroy Merlin di Elmas?. Quali marchi internazionali troveremo nel nuovo reparto Max Food?. Perché questo investimento segna un punto di svolta per il brand?.? In Breve Superficie di 4.000 mq su ex sede Leroy Merlin ad Elmas.. Obiettivo espansione di 50 punti vendita nazionali entro dicembre 2026.. Assortimento include brand come Tognana, Bialetti, Bormioli Rocco e Nike.. Nuovo comparto Max Food con area dedicata alla cucina asiatica.. L’area industriale di Elmas accoglie oggi, 8 maggio 2026, l’apertura del primo store sardo di Max Factory, il colosso dello shopping che festeggia il suo quarantottesimo punto vendita nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elmas, nasce il nuovo polo di Max Factory: sorge il colosso a 4.000 mq ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rione Villa respira: nasce il piano per 5.000 mq di nuovo verdeGiovedì 23 aprile 2026, alle ore 11:30, piazza Capri a San Giovanni a Teduccio ospiterà la presentazione ufficiale dell’accordo per il recupero di 5. Marudo: nasce il nuovo hub da 35.000 mq, motore del Lodigiano? Cosa sapere A Marudo inizia la costruzione del nuovo hub logistico Td Synnex da 35. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Viaggio dentro Max Factory, il mega-store inaugurato oggi a Elmas: cosa vendono, dal fashion all'Asian food; A Elmas apre il nuovo store Max Factory: il punto vendita dedicato a casa, bricolage e tempo libero; Max Factory apre a Elmas: primo store in Sardegna del brand. Fondi: maxi piano regionale da 26 milioni al Mof A cui si aggiungono 10 milioni di risorse europee del Pnrr #mercati #ortofrutta #fondi #pnnr @fondimof @gianbasilio @raffaelaqu x.com