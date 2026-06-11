sardegna il governo impugna la legge regionale sul salario minimo

Il Governo ha impugnato la legge regionale della Sardegna sul salario minimo negli appalti delle aziende pubbliche e controllate. La decisione riguarda le norme che stabiliscono i salari minimi in questi settori. La contestazione si basa su questioni di competenza tra Stato e regione. La legge regionale era entrata in vigore recentemente. La questione ora passa alle vie legali per la verifica della legittimità delle norme.

Impugnata la legge regionale della Sardegna sul salario minimo negli appalti delle aziende pubbliche e controllate. Nello specifico, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale del 9 aprile scorso su “Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale”. Secondo Palazzo Chigi nella normativa sarda alcune disposizioni, «eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di concorrenza, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Il Governo impugna due leggi della Regione Sardegna

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