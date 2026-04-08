Sardegna Todde | Salario minimo regionale è legge

In Sardegna, il Consiglio regionale ha approvato una legge che introduce un salario minimo regionale. La normativa interviene specificamente sui contratti di appalto e le concessioni assegnate da enti pubblici, aziende sanitarie e società controllate. La legge è stata annunciata dall’assessore regionale, che ha confermato l’approvazione ufficiale e la sua applicazione futura.

(Adnkronos) – "Il salario minimo regionale è legge. Il Consiglio regionale ha approvato una legge che interviene in modo preciso nei contratti di appalto e nelle concessioni affidate da Regione, enti locali, aziende sanitarie e società controllate. Introduciamo una soglia minima di 9 euro per le retribuzioni, in particolare nei settori ad alta intensità di manodopera, quelli in cui il costo del personale incide di più e in cui troppo spesso si sono scaricati gli effetti del massimo ribasso". Lo scrive sui social la presidente della Sardegna, Alessandra Todde. "La legge istituisce anche un Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, con funzioni di controllo e con report annuali sull’applicazione delle norme e sui costi della manodopera. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Dal salario minimo ai malati gravi alla violenza sulle donne: il Consiglio Regionale in moto per le prime proposte di leggeCommissioni operative, primi ddl incardinati in Consiglio regionale: salario minimo negli appalti, rendiconto 2024, violenza di genere, isole e... Fico annuncia: "Presentata legge sul salario minimo" |VIDEOIl presidente della Regione: "Le imprese che lavoreranno con noi saranno premiate se con una paga oraria di almeno 9 euro all'ora" "Oggi abbiamo... SALARIO MINIMO IN SARDEGNA Temi più discussi: Sardegna approva il salario minimo per gli appalti pubblici; Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot: orario, precedenti e dove vedere il match; Iran e la tregua di 2 settimane, prezzo petrolio crolla con riapertura Stretto di Hormuz. Sardegna, Todde: Salario minimo regionale è leggeIl salario minimo regionale è legge. Il Consiglio regionale ha approvato una legge che interviene in modo preciso nei contratti di appalto e nelle concessioni affidate da Regione, enti locali, azien ... adnkronos.com Sardegna approva il salario minimo per gli appalti pubbliciIl Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul salario minimo regionale, un intervento che introduce una soglia minima di 9 euro per le retribuzioni nei contratti di appalto e nelle c ... ansa.it Stella Marina ~ Budoni di scopribudoni #sardegna_mia_ - facebook.com facebook Buongiorno good morning bona die #Sardegna #Sardinia x.com