Sardegna il Governo impugna la legge regionale sul reddito di studio
Il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale della Sardegna sul reddito di studio, una misura pensata per fornire una seconda opportunità a chi ha interrotto gli studi prima del termine. La norma, approvata dalla regione, mira a sostenere studenti che si trovano in difficoltà e desiderano completare il percorso formativo. Tuttavia, l’impugnazione arriva in seguito a contestazioni sulla compatibilità della legge con le norme nazionali. La questione riguarda ora il ruolo e i limiti dell’intervento regionale nel settore dell’istruzione.
L’obiettivo è quello di offrire una seconda chance a chi ha lasciato i libri prima del tempo. La misura, però, denominata Reddito di studio, istituita in Sardegna con legge regionale, è stata impugnata dal Consiglio dei ministri perché eccederebbe dalle competenze statutarie ponendosi in contrasto con la normativa statale. La norma prevede l’erogazione di contributi a giovani sino a 30 anni (domiciliati o residenti in Sardegna) che vogliono tornare sui banchi di scuola e si trovano in una condizione economica svantaggiata. La condizione necessaria per poter usufruire della misura, è che non si giovino di altre borse di studio. Il programma finanzia sia lo studio per chi vuole conseguire la licenzia media, sia il diploma o la laurea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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