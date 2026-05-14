Sardegna il Governo impugna la legge regionale sul reddito di studio

Da ilsole24ore.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale della Sardegna sul reddito di studio, una misura pensata per fornire una seconda opportunità a chi ha interrotto gli studi prima del termine. La norma, approvata dalla regione, mira a sostenere studenti che si trovano in difficoltà e desiderano completare il percorso formativo. Tuttavia, l’impugnazione arriva in seguito a contestazioni sulla compatibilità della legge con le norme nazionali. La questione riguarda ora il ruolo e i limiti dell’intervento regionale nel settore dell’istruzione.

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L’obiettivo è quello di offrire una seconda chance a chi ha lasciato i libri prima del tempo. La misura, però, denominata Reddito di studio, istituita in Sardegna con legge regionale, è stata impugnata dal Consiglio dei ministri perché eccederebbe dalle competenze statutarie ponendosi in contrasto con la normativa statale. La norma prevede l’erogazione di contributi a giovani sino a 30 anni (domiciliati o residenti in Sardegna) che vogliono tornare sui banchi di scuola e si trovano in una condizione economica svantaggiata. La condizione necessaria per poter usufruire della misura, è che non si giovino di altre borse di studio. Il programma finanzia sia lo studio per chi vuole conseguire la licenzia media, sia il diploma o la laurea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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