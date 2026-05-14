Sardegna il Governo impugna la legge regionale sul reddito di studio

Il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale della Sardegna sul reddito di studio, una misura pensata per fornire una seconda opportunità a chi ha interrotto gli studi prima del termine. La norma, approvata dalla regione, mira a sostenere studenti che si trovano in difficoltà e desiderano completare il percorso formativo. Tuttavia, l’impugnazione arriva in seguito a contestazioni sulla compatibilità della legge con le norme nazionali. La questione riguarda ora il ruolo e i limiti dell’intervento regionale nel settore dell’istruzione.

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