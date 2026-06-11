Il possibile ritorno di Matteo Salvini come ministro degli Interni è al centro delle discussioni all’interno della Lega. La notizia è stata riportata come una mossa a sorpresa nel contesto del governo. La decisione, ancora non ufficiale, riguarda un cambiamento di ruolo che potrebbe avvenire nel prossimo futuro. La questione è oggetto di attenzione tra i membri del partito e le fonti vicine alle trattative.

Il possibile ritorno di Matteo Salvini al Viminale è tornato al centro del confronto interno alla Lega. Il tema è stato rilanciato durante il Consiglio federale del partito, riunito per diverse ore, in un contesto segnato da valutazioni politiche e dalla necessità di ridefinire assetti e priorità in vista delle prossime scadenze elettorali. Secondo quanto riferito da fonti interne al confronto, l’ipotesi viene considerata da una parte della dirigenza come una scelta utile a rafforzare il profilo politico del leader del Carroccio e a riportare l’attenzione su dossier tradizionalmente legati all’area leghista. La discussione, tuttavia, riguarda anche gli equilibri complessivi del partito e la posizione della Lega all’interno dell’attuale maggioranza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sarà il nuovo ministro degli Interni”. Governo, clamoroso: la mossa a sorpresa

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