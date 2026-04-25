Domani sera si disputa una partita importante e l’attenzione si concentra sulla possibilità di vedere Thuram in campo. Il tecnico sta valutando una mossa a sorpresa, con l’ipotesi di una staffetta tra il francese e un giocatore proveniente dalla Juventus. La decisione finale dovrebbe essere comunicata poco prima del fischio d’inizio, mentre i tifosi attendono di conoscere la formazione ufficiale.

di Luca Fioretti Thuram giocherà il big match di domani sera? Spalletti studia la mossa a sorpresa per il Milan: possibile staffetta con quel bianconero. Il momento decisivo per la parte finale della stagione si avvicina e l’attesa cresce a dismisura. Secondo quanto riportato questa mattina sulle pagine della Gazzetta, arrivano importanti aggiornamenti sulle reali condizioni fisiche di Khéphren Thuram. Nella giornata di ieri, Luciano Spalletti ha potuto riabbracciare con entusiasmo il ragazzo, rientrato a lavorare a pieno regime insieme al gruppo. Il suo recupero agonistico rappresenta una notizia fondamentale per la dirigenza e per tutto l’ambiente in vista dell’imminente trasferta contro il Milan.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram sarà della partita? Spalletti studia la mossa a sorpresa per il Milan: possibile staffetta con quel bianconero! A cosa sta pensando

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