Tesla Model Y | lusso e tecnologia ecco il nuovo volto degli interni

La Tesla Model Y si presenta con un nuovo volto degli interni, caratterizzato da aggiornamenti estetici e tecnologici. La vettura mira a rafforzare la propria posizione nella fascia premium del mercato automobilistico, offrendo miglioramenti che riguardano l'ambiente di bordo e le funzionalità digitali. Questi interventi puntano a rendere più moderno e raffinato l’interno del veicolo, senza modificare le caratteristiche di base del modello.

La Tesla Model Y punta a conquistare la fascia premium del mercato automobilistico attraverso una serie di aggiornamenti estetici e tecnologici rivolti all’abitacolo. La strategia, guidata da Elon Musk, introduce nuove finiture cromatiche, hardware avanzato e soluzioni di comfort per i passeggeri, mirando a un’uniformità qualitativa tra i diversi mercati globali. Nuovi standard estetici e la scelta cromatica Zen Grey. L’aggiornamento più rilevante riguarda l’introduzione della tonalità Zen Grey per gli interni, una variante che nasce inizialmente per le produzioni della Gigafactory di Shanghai. Questa nuova opzione si pone come alternativa al classico rivestimento bianco, cercando di offrire un equilibrio visivo superiore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesla Model Y: lusso e tecnologia, ecco il nuovo volto degli interni Tesla Model Y Standard: la più accessibile di sempre! KIA EV5: la sfida alla Tesla Model Y nel mercato italiano dei SUV elettrici, tra spazio e tecnologia.Il mercato italiano dei SUV elettrici si prepara a una sfida intensa, con l’ingresso della KIA EV5 che punta a scalfire il predominio della Tesla... Tesla, addio alle Model S e Model X. Musk: "Al loro posto produrremo robot"Si chiude un'era per Tesla: termina la produzione delle Model S e Model X, i primi due modelli prodotti in grande serie dalla casa americana dopo la...