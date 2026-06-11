Durante l’estate, alcuni reparti dell’ospedale ridurranno i posti letto, in particolare quelli chirurgici. Questa decisione mira a gestire al meglio le risorse e il personale durante il periodo di maggiore afflusso di pazienti. Il caldo potrebbe incidere sulla pianificazione delle operazioni e sulla disponibilità di letti, ma non sono stati specificati dettagli aggiuntivi. Nel frattempo, sono stati assunti 70 nuovi infermieri per rafforzare i servizi durante la stagione estiva.

? Domande chiave? In Breve Settanta nuovi infermieri per il Sant’Orsola: la strategia di Gibertoni per l’estate. La direzione del Sant’Orsola ha già dato corso all’assunzione di circa 70 infermieri per garantire la continuità dei servizi sanitari tra il primo giugno e il 30 settembre. Chiara Gibertoni ha confermato che, al momento, non si registrano criticità particolari per la stagione estiva in arrivo. Il piano operativo prevede una gestione attenta delle risorse umane, con l’obiettivo di permettere a ogni membro dello staff di usufruire di fino tre settimane di ferie. Per rendere possibile questo equilibrio, la direzione ha attinto direttamente dalle graduatorie esistenti. Oltre agli infermieri, l’incremento del personale riguarderà anche gli operatori socio-sanitari (OSS) e le ostetriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Orsola: 70 nuovi infermieri per blindare i servizi estivi

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