Infermieri | assemblea Opi tra nuovi ingressi conti approvati e servizi digitali

A Messina si è svolta l’assemblea annuale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, con una buona partecipazione di professionisti. La riunione si è tenuta nella sede di Palazzo Visconti e ha visto l’approvazione dei conti dell’ente, oltre alla discussione sui nuovi ingressi nel settore e sui servizi digitali offerti agli iscritti. L’incontro ha coinvolto diversi infermieri provenienti dalla zona.

Ampia partecipazione a Messina per l’assemblea annuale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, ospitata nella sede di Palazzo Visconti. Un appuntamento che ha messo al centro accoglienza dei nuovi iscritti, trasparenza nella gestione e rafforzamento del legame tra istituzione e comunità.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sanità, OPI Arezzo sulla delibera Asl Tse per 113 nuovi infermieriArezzo, 28 marzo 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo accoglie con favore la recente delibera dell’Asl Toscana Sud Est... Disabilità, il Comune rinnova i servizi: approvati due nuovi avvisi per trasporto e centri socio-educativiL’Area delle Politiche Socio-Sanitarie del Comune ha approvato due importanti avvisi di accreditamento che segnano un significativo aggiornamento nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Infermieri: assemblea Opi tra nuovi ingressi, conti approvati e servizi digitali; COMUNICATO STAMPA NASCE CIVES CATANZARO: OPI ED INFERMIERI IN PRIMA LINEA NELLE EMERGENZE SANITARIE; Messina, giovedì l’Assemblea annuale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche. OPI conquista l’Aieop e rilancia il ruolo degli infermieri tra ricerca, pratica clinica e qualità delle cureNon solo persone, però. Tutto il materiale per la formazione in simulazione è stato messo a disposizione dall’Opi Catanzaro. Dalla Calabria sono giunti in Emilia Romagna i moderni e avanzati ... catanzaroinforma.it Messina, giovedì l’Assemblea annuale dell’Ordine delle Professioni InfermieristicheGiovedì 23 aprile, alle ore 17:00, si terrà presso la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Messina l’Assemblea Annuale Ordinaria degli Iscritti. L’appuntamento rappresenta un m ... strettoweb.com Un’indagine sul benessere professionale e di vita degli infermieri, realizzata dal Coordinamento degli Ordini degli infermieri dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la federazione nazionale Fnopi e il Comitato unitario delle professioni dell’Emilia-Romag - facebook.com facebook Lazio senza infermieri, dalla Regione un piano da 74 milioni per assumere nuovo personale. I numeri ift.tt/UTnNrQB x.com