In Toscana, si stima che siano circa 5.000 gli infermieri mancanti nelle strutture sanitarie della regione. La carenza interessa principalmente i pronto soccorso, che segnalano difficoltà nel garantire i servizi. La cifra è stata comunicata dal sindacato delle professioni infermieristiche NurSind, che da tempo monitora la situazione e rappresenta le istanze del settore.

In Toscana sono circa 5mila gli infermieri mancanti. Un numero, questo, condiviso dal sindacato delle professioni infermieristiche NurSind che da anni si fa portavoce delle istanze della categoria. “Questo dato riguarda i servizi sanitari attuali e non tiene conto delle nuove strutture previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come le Case di comunità” afferma Giampaolo Giannoni, segretario regionale NurSind. Una carenza, questa, che va a toccare anche gli operatori socio-sanitari (O.S.S.) e i tecnici sanitari, e sta mettendo a dura prova la gestione dei pronto soccorso, degli ospedali e delle cure territoriali. Giannoni sottolinea che “riusciamo a malapena a coprire il turnover. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - In Toscana mancano 5mila infermieri e i pronto soccorso soffrono. "Preoccupati per i nuovi servizi"

Articoli correlati

Sanità in Toscana: infermieri penalizzati su indennità di pronto soccorso. Nursind: “Cifre più basse di altre regioni”FIRENZE – Insoddisfazione dei sindacati in Toscana sull’aggiornamento delle linee di indirizzo regionali relative all’indennità di pronto soccorso.

Violenza al pronto soccorso. Aggrediti 2 infermieri, un arrestoQuando sono stati colpiti anche due infermieri da quel paziente ubriaco e violento che urlava e prendeva a calci e pugni tutto quello che gli...