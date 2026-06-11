A San Giorgio a Cremano, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni incensurato mentre scambiava droga con un cliente. Durante l’operazione, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e circa 15.000 euro in contanti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato dopo aver sorpreso lo scambio in un’area pubblica. Il cliente è stato anche fermato. La droga e il denaro sono stati sequestrati dai militari.

San Giorgio a Cremano, i carabinieri sorprendono uno scambio in diretta e sequestrano droga e migliaia di euro: arrestato un 19enne incensurato, fermato anche il cliente.. 19 anni il pusher, 19 anni il cliente. I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano li hanno fermato entrambi in largo Arso. Non un controllo casuale ma la conseguenza di una cessione di droga vista in diretta. Alla stecchetta di hashish sequestrata in strada, i militari hanno aggiunto altre 7 dosi della stessa sostanza, 28 grammi di marijuana e circa 4300 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 19enne, incensurato, conservava tutto in casa. E’ ora ai domiciliari, dovrà rispondere di spaccio e detenzione di stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - SAN GIORGIO A CREMANO: Carabinieri arrestano pusher 19enne

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