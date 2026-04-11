San Giorgio a Cremano | 47 bustine di hashish in una pochette Carabinieri arrestano un 19enne

A San Giorgio a Cremano, i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni dopo aver trovato in casa 47 bustine di hashish all’interno di una pochette. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine, e il giovane ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato. Nessun'altra persona è stata coinvolta nell’operazione.

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