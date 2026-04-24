Furto nel negozio di San Giorgio a Cremano

Nella mattinata di ieri, un uomo di 23 anni, di origini marocchine e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di portare via degli oggetti da un negozio a San Giorgio a Cremano. L'intervento degli agenti è avvenuto immediatamente dopo il tentativo di furto con strappo.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo.In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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