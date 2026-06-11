Un uomo di 81 anni è stato arrestato a San Cataldo dopo aver tentato di raggiungere il figlio con un’arma da fuoco, in seguito a una lite familiare. La polizia ha fermato l’uomo prima che potesse mettere in atto azioni più gravi. Le accuse nei suoi confronti sono di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio. Le accuse: tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. Un uomo di 81 anni residente a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’anziano avrebbe deciso di colpire il figlio al culmine di una lunga serie di contrasti familiari. L’episodio risale allo scorso 6 giugno, quando un nuovo litigio avrebbe fatto precipitare la situazione. L’allarme dato dalla figlia ha evitato il peggio. Stando alle indagini, l’uomo avrebbe lasciato la propria abitazione armato di una pistola Walther P38 detenuta illegalmente, dirigendosi verso la casa del figlio con l’intenzione di raggiungerlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Cataldo, tenta di raggiungere il figlio armato dopo una lite familiare: arrestato un 81enne

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