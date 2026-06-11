Un uomo di 81 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri a Caltanissetta. L’uomo aveva minacciato di uccidere il fratello e il figlio, armato di un’arma da fuoco. L’arresto è avvenuto per tentato omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante la minaccia e la presenza dell’arma. L’81enne è stato portato in caserma.

Un pregiudicato 81enne è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di San Cataldo, per tentato omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L’arresto fa seguito ai fatti della serata del 6 giugno. Quando l’anziano, al culmine dell’ennesimo diverbio per motivi familiari, avrebbe dapprima confidato alla figlia l’intenzione di uccidere il fratello, per poi raggiungere, armato di una pistola Walther P38 detenuta illegalmente, l’abitazione del figlio, dove questi, nel frattempo avvisato dalla sorella, era riuscito a barricarsi. Subito dopo l’aggressione l’anziano si sarebbe dato alla fuga, ma le ricerche tempestive dei carabinieri, collaborati nel frangente dalle Volanti della questura, hanno permesso di rintracciarlo nella sua abitazione circa un’ora dopo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Armato minaccia uccidere fratello e figlio: 81enne arrestato a Caltanissetta

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