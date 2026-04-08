Inferno familiare a Taranto figlio arrestato dopo lite degenerata con i genitori

A Taranto un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una lite che è degenerata in minacce e aggressioni contro i genitori anziani. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. I dettagli dell’episodio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia a Taranto. Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo che i genitori avevano denunciato ripetuti episodi di violenza e minacce. L’azione è stata motivata dalla necessità di tutelare l’incolumità degli anziani coniugi, vittime di un clima di paura e tensione crescente. Il racconto dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione per una lite familiare particolarmente violenta. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un appartamento situato nel centro cittadino di Taranto, dove era stata segnalata una situazione di pericolo per due anziani coniugi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Inferno familiare a Taranto, figlio arrestato dopo lite degenerata con i genitori Napoli, 22enne Jlenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena dopo lite familiare, arrestato il fratello Giuseppe di 28 anni - VIDEOLa giovane è stata ferita mortalmente con una coltellata alla schiena nel pomeriggio di ieri. Lite familiare a Cagliari, minaccia il fratello con un coltello: arrestatoUn uomo di 49 anni, residente a Cagliari e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri a seguito di una lite...