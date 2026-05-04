A Teramo sono stati avviati nuovi servizi gratuiti rivolti ai pazienti oncologici, tra cui corsi di danza e pilates. Le lezioni si tengono presso strutture dedicate e sono aperte a chi desidera partecipare. Sono inoltre stati organizzati incontri di supporto scolastico per i figli dei pazienti, che si svolgono in punti specifici della città. Per accedere ai servizi, è necessario iscriversi attraverso i canali indicati dagli organizzatori.

? Cosa scoprirai Come si accede gratuitamente ai corsi di danza e pilates?. Dove si svolgono le lezioni di supporto scolastico per i figli?. Chi sono i professionisti che offrono i servizi senza costi?. Quando è possibile rivolgersi alla CGIL per attivare i percorsi?.? In Breve Accesso ai servizi presso ufficio CGIL Teramo ogni mercoledì dalle 15 alle 18.. Corsi di Zumba, Pilates e aerobica con la maestra Stefania Salvi e Paola Villanova.. Ripetizioni scolastiche gratuite per pazienti e figli ogni giovedì presso Chiesa dell'Immacolata.. L’associazione Lucis ETS di Teramo ha confermato il proprio impegno verso i pazienti oncologici e le loro famiglie attraverso una serie di nuovi servizi gratuiti che coinvolgono professionisti locali e specialisti del movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, nuovi servizi gratuiti per pazienti oncologici: danza e benessere

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