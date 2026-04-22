Salute della donna al via l’HOpen Week | visite e servizi gratuiti per prevenzione e benessere

È partita l'(H)Open Week dedicata alla salute femminile, un’iniziativa che offre visite e servizi gratuiti per la prevenzione e il benessere delle donne. Durante la settimana, vengono svolti test di screening, incontri informativi e consulenze specialistiche. Sono inoltre disponibili webinar su vari temi legati alla medicina di genere, con l’obiettivo di promuovere l’attenzione alla salute femminile attraverso servizi accessibili e gratuiti.

Medicina di genere: servizi gratuiti, visite specialistiche e colloqui informativi, test di screening e webinar. Sono queste le azioni messe in atto dalle Aziende sanitarie ferraresi in occasione dell'11esima giornata nazionale della salute della donna, aderendo all’(H)Open Week organizzato dalla.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Open week dedicata alla donna, una settimana di servizi gratuiti per salute e prevenzione: come prenotareFABRIANO - Una serie di iniziative proposte per la salute delle donne, a Fabriano, in occasione dell’Open Week promosso da Onda dal 22 al 29 aprile... Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; Prevenzione al femminile: visite gratuite per la Giornata della salute della donna; (H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE DEL 22 APRILE; Open Week per la Salute della Donna: informazione, prevenzione e cura al femminile. Giornata Nazionale Salute della Donna: al Policlinico San Donato nasce il Centro Essentia DonnaUn nuovo modello per la salute femminile arriva a Milano: al Policlinico San Donato nasce il Centro Essentia Donna, con un approccio multispecialistico e personalizzato. Nell’intervista, perché il ris ... iodonna.it Giornata della salute delle donne: perché siamo diverseLe donne si prendono cura di figli, mariti, genitori anziani. Facendo risparmiare la società e il sistema sanitario. Ma salute della donna è anche medicina di ... repubblica.it Salute della donna, a Catanzaro la prevenzione al centro delle strategie sanitarie: La prevenzione come strumento concreto per tutelare la salute e migliorare il benessere della comunità. È questo il tema centrale emerso durante la presentazione delle iniziati - facebook.com facebook