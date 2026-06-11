Salari e nuovi incentivi | la Camera approva il decreto lavoro

La Camera ha approvato un decreto lavoro che introduce modifiche agli incentivi per le assunzioni aziendali e stabilisce nuovi parametri per definire il salario giusto. Le nuove misure prevedono incentivi fiscali e contributivi per le imprese che assumono, con specifiche condizioni. Per quanto riguarda i salari, vengono definiti nuovi parametri e criteri di riferimento, anche in relazione a contratti collettivi e contrattazione aziendale. Le modifiche entreranno in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti nel testo approvato.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). Con la crescita economica contenuta, il decreto lavoro diventa cruciale per sostenere salari e occupazione. Fonte Eurostat? Camera approva il decreto lavoro con 137 voti favorevoli. La Camera ha dato il primo via libera al decreto legge che introduce disposizioni urgenti per il salario giusto, gli incentivi all’occupazione e la lotta al caporalato digitale. Il provvedimento ha ottenuto il voto di fiducia con 137 sì, mentre si sono registrati 73 no e 2 astenuti. Il testo approvato dai deputati deve ora affrontare il passaggio fondamentale al Senato per la necessaria conversione in legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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