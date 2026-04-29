Decreto Lavoro | nuovi tagli in busta paga e incentivi ai salari

Il governo ha approvato un pacchetto di misure che prevede un miliardo di euro destinato a incentivi per l’occupazione e riduzioni fiscali sui salari. Queste novità influiranno sulle buste paga dei lavoratori, con l’obiettivo di stimolare l’occupazione e alleggerire il carico fiscale. Le modifiche entreranno in vigore nei prossimi mesi e riguarderanno diversi settori dell’economia.

? Cosa sapere Il governo approva un miliardo di euro per incentivi occupazionali e nuovi tagli fiscali.. Il taglio del cuneo contributivo garantisce mille euro in più a redditi di 32mila euro.. Il nuovo decreto sul lavoro approvato dal Consiglio dei ministri introduce un miliardo di euro per gli incentivi alle assunzioni, vincolando i benefici economici al rispetto di retribuzioni adeguate e alla qualità della contrattazione collettiva. Durante la conferenza stampa tenutasi dopo il vertice del governo, Meloni ha presentato le misure pensate per i lavoratori italiani in vista del prossimo Primo Maggio. Il provvedimento punta a trasformare alcune agevolazioni precedentemente temporanee in pilastri strutturali del sistema fiscale e occupazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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