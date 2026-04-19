Il governo sta lavorando alla preparazione del decreto lavoro, con un'attenzione particolare a incentivi occupazionali, sicurezza sul lavoro e contrattazione collettiva. La proposta, prevista per il primo maggio, prevede una copertura finanziaria tra gli 800 milioni e un miliardo di euro. Il provvedimento si concentra su misure volte a sostenere l’occupazione e migliorare le condizioni contrattuali nel settore del lavoro.

Il governo Meloni sta definendo le linee guida del decreto lavoro previsto per il primo maggio, un provvedimento che mira a intervenire su incentivi occupazionali, sicurezza e contrattazione collettiva con una copertura finanziaria che punta a raggiungere tra gli 800 milioni e il miliardo di euro. Domani si terrà un incontro cruciale a Palazzo Chigi tra i ministeri del Lavoro, del Sud e del MeF per affinare le norme e stabilizzare le risorse necessarie. La strategia legislativa si muove su diversi binari, cercando di coniugare il sostegno alle categorie fragili con la necessità di regole certe nel mercato del lavoro. Tra i punti cardine figurano la stabilizzazione degli incentivi per l’assunzione di giovani, che riceveranno un ulteriore impulso attraverso la Zes, e il potenziamento del bonus dedicato alle donne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto Lavoro: un miliardo per nuovi incentivi e salari giusti

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