SAJ | Morgana Lo Show senza annunci annuncia Kay Lee Ray

Da zonawrestling.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kay Lee Ray, ex WWE nota come Alba Fyre, debutta in Italia con Squash a Jobber. La wrestler ha annunciato la partecipazione allo show di Saj, intitolato “Lo Show senza annunci”. L’evento si terrà a breve e vedrà la campionessa affrontare diversi avversari. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di wrestling italiani, pronti a vedere la performer scozzese in azione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Kay Lee Ray, l’Ex Alba Fyre in WWE, sta per debuttare in Italia con Squash a Jobber. L’atleta scozzese, pluricampionessa in WWE ( NXT UK Women’s Champion, NXT Women’s Tag Team Champion e WWE Women’s Tag Team Champion ) ed europea (3 volte ICW Women’s World Champion, 1 volta EVE Champion, 3 volte Queen Of Southside Champion ), la lottatrice sarà presente a SAJ Morgana, in programma Sabato 4 Luglio al Magnete a Milano (Biglietti Online QUI ). Morgana, “Lo Show senza annunci”. Morgana è stato presentato come “Lo Show senza annunci”, dove gli spettatori non sanno quali lottatori o lottatrici saranno presenti allo Show e in quale Match saranno coinvolti. Infatti la presenza della Ray è annunciata “solo” per il Meet & Greet prima dello Show, anche se non è da escludere un suo coinvolgimento nello Show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

saj morgana lo show senza annunci annuncia kay lee ray
© Zonawrestling.net - SAJ: Morgana, “Lo Show senza annunci” annuncia Kay Lee Ray
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

VIDEO: Alba Fyre torna a essere Kay Lee Ray, vittoria nel primo match dopo l’addio alla WWEKay Lee Ray, ex Alba Fyre, ha partecipato a un evento della Pro Wrestling EVE a Londra, tornando a lottare dopo aver lasciato la WWE.

Lo stalker di Morgana Blue condannato a 15 mesi carcereUn uomo di circa cinquant’anni residente in Svizzera è stato condannato a 15 mesi di carcere per aver perseguitato una cantante nota, con...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web