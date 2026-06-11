Kay Lee Ray, ex WWE nota come Alba Fyre, debutta in Italia con Squash a Jobber. La wrestler ha annunciato la partecipazione allo show di Saj, intitolato “Lo Show senza annunci”. L’evento si terrà a breve e vedrà la campionessa affrontare diversi avversari. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di wrestling italiani, pronti a vedere la performer scozzese in azione.

Kay Lee Ray, l’Ex Alba Fyre in WWE, sta per debuttare in Italia con Squash a Jobber. L’atleta scozzese, pluricampionessa in WWE ( NXT UK Women’s Champion, NXT Women’s Tag Team Champion e WWE Women’s Tag Team Champion ) ed europea (3 volte ICW Women’s World Champion, 1 volta EVE Champion, 3 volte Queen Of Southside Champion ), la lottatrice sarà presente a SAJ Morgana, in programma Sabato 4 Luglio al Magnete a Milano (Biglietti Online QUI ). Morgana, “Lo Show senza annunci”. Morgana è stato presentato come “Lo Show senza annunci”, dove gli spettatori non sanno quali lottatori o lottatrici saranno presenti allo Show e in quale Match saranno coinvolti. Infatti la presenza della Ray è annunciata “solo” per il Meet & Greet prima dello Show, anche se non è da escludere un suo coinvolgimento nello Show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SAJ: Morgana, “Lo Show senza annunci” annuncia Kay Lee Ray

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