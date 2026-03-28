Un uomo di circa cinquant’anni residente in Svizzera è stato condannato a 15 mesi di carcere per aver perseguitato una cantante nota, con comportamenti che si sono verificati durante concerti, sui social e attraverso chiamate telefoniche. La sentenza è stata pronunciata in seguito alla conclusione del procedimento giudiziario avviato dopo le denunce della vittima. La condanna riguarda diversi episodi di molestie reiterate nel tempo.

AGI - Ai concerti, sui social, al telefono. Un cinquantenne svizzero è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere senza sospensione della pena a avere perseguitato con episodi disseminati in un ventennio Lisa Cerri in arte Morgana Blue, la chitarrista fondatrice della band ‘Bambole di Pezza’ che ha partecipato anche all’ultimo festival di Sanremo e che con la sua musica vuole diffondere anche messaggi sulla parità di genere. Lo stalking ha riguardato anche altre due persone, la musicista e scrittrice Micole Martinez e la madre di quest’ultima, Katia Zerbini. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice milanese Valeria Recaneschi che... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lo stalker di Morgana Blue condannato a 15 mesi carcere

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