Sagrada Familia | Papa Leone XIV benedice la nuova torre di Gesù
Il Papa Leone XIV ha benedetto la nuova torre di Gesù alla Sagrada Familia. Durante la cerimonia, ha invitato a deporre le armature militari, sottolineando l’importanza della pace. La benedizione si è svolta in un momento in cui si discutono anche le possibilità offerte dalla tecnologia dei droni per veicolare messaggi religiosi. La cerimonia ha attirato numerosi fedeli e rappresentanti religiosi.
? Punti chiave? In Breve Papa Leone XIV benedice la Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Familia tra riflessioni sulla pace. Il 10 giugno 2026, Papa Leone XIV ha celebrato la messa nella basilica della Sagrada Familia a Barcellona, completando la visita con la benedizione della Torre di Gesù Cristo. Il Pontefice ha utilizzato l’occasione per lanciare un appello contro la violenza, dichiarando l’impossibilità di conciliare la fede in Gesù con l’atto di fare la guerra o di uccidere gli innocenti. L’evento ha segnato un momento storico per l’architettura catalana, con l’inaugurazione della torre più alta dell’edificio. Il Pontefice si è concentrato sulla simbologia del cantiere, vedendo nella costruzione non un semplice monumento concluso, ma un percorso spirituale continuo che riflette la fede stessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Spagna, Papa Leone XIV a Barcellona: migliaia di fedeli in piazza
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