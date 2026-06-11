Sagrada Familia | Papa Leone XIV benedice la nuova torre di Gesù

Notizia in breve

Il Papa Leone XIV ha benedetto la nuova torre di Gesù alla Sagrada Familia. Durante la cerimonia, ha invitato a deporre le armature militari, sottolineando l’importanza della pace. La benedizione si è svolta in un momento in cui si discutono anche le possibilità offerte dalla tecnologia dei droni per veicolare messaggi religiosi. La cerimonia ha attirato numerosi fedeli e rappresentanti religiosi.