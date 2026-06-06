Papa Leone XIV ha inaugurato oggi in Spagna la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Sagrada Familia. La visita apostolica durerà sette giorni e toccherà diverse città, tra cui Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. La cerimonia di apertura si è svolta con la benedizione della torre, che rappresenta uno dei punti salienti del viaggio. La visita proseguirà con incontri e celebrazioni religiose nelle varie località.

Papa Leone XIV ha iniziato oggi il suo viaggio apostolico in Spagna, una visita di sette giorni che lo porterà tra Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. Il Pontefice sarà protagonista di alcuni appuntamenti simbolici, tra cui il primo discorso di un Papa davanti al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia nel centenario della morte di Antoni Gaudí e l'incontro con i migranti al molo di Arguineguín, luogo simbolo della crisi migratoria nelle Canarie. In programma anche un faccia a faccia con vittime di abusi commessi da membri del clero, tema particolarmente sensibile nel Paese. Atterrato a Madrid, Leone XIV sarà accolto dalle autorità spagnole e dalla famiglia reale, prima di visitare un centro Caritas per persone senza dimora e partecipare in serata a una veglia di preghiera con i giovani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Papa Leone XIV in Spagna, al via il viaggio apostolico: inaugurerà la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Sagrada Familia

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Papa Leão XIV: Viagem à Espanha por Paz e Vida

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