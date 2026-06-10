Il Papa ha inaugurato la Torre di Gesù alla Sagrada Familia, la più alta della basilica, illuminata dalla croce che la corona. Durante l’evento, ha condannato la guerra e riflettuto sulla pace. La cerimonia si è svolta di sera, con la croce che brillava sopra la città. La Torre di Gesù si staglia tra le altre strutture in costruzione, mentre il Pontefice ha pronunciato un discorso breve e diretto.

La luce della croce che corona la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Sagrada Familia, illumina una notte speciale per la città di Barcellona e per la Spagna. A cento anni dalla morte di Antoni Gaudí, Papa Leone XIV inaugura e benedice la torre che ha reso il capolavoro dell’architetto catalano la chiesa più alta al mondo. Proprio come aveva sognato Gaudì, la croce brilla di giorno e illumina la notte. E potente come la luce nelle opere del maestro del modernismo catalano arriva il messaggio che Leone lancia durante la messa solenne, officiata alla presenza dei reali di Spagna, del premier Pedro Sanchez e delle autorità iberiche. “Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l’innocente”, afferma il Papa, esortando a non abbandonare chi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Papa Leone XIV alla Sagrada Familia: il Pontefice inaugura la Torre di Gesù e condanna la guerra

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LIVE | Papa Leone XIV in Spagna | Santa Messa alla Sagrada Família di Barcellona | 10 Giugno 2026

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