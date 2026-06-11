Sagrada Familia | Papa Leone | ‘La fede è incompatibile con la guerra

Il Papa ha affermato che la fede è incompatibile con la guerra, facendo riferimento alla Sagrada Familia. Ha sottolineato come la croce possa trasformare un simbolo di morte in speranza e ha descritto l’opera di Gaudì come un percorso spirituale continuo. Le sue parole si sono concentrate sul significato religioso e simbolico dell’edificio, considerato un simbolo di pace e fede.

? Punti chiave? In Breve Il monito di Papa Leone alla Sagrada Familia: la fede non può convivere con la violenza. Papa Leone ha celebrato la solenne messa per l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo presso la Sagrada Familia, dichiarando l’impossibilità per i cristiani di praticare la guerra o uccidere gli innocenti. Durante la celebrazione avvenuta tra preghiere in spagnolo e in catalano, il Pontefice ha sottolineato come la fede in Gesù sia incompatibile con l’abbandono di chi soffre o con la violenza verso l’altro. Il messaggio è arrivato in un momento di forte simbolismo architettonico, con la nuova guglia che si staglia verso il cielo come un faro di speranza sul Mediterraneo. Il significato della Torre di Gesù e il valore della Croce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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