Il Papa Leone XIV ha visitato la Sagrada Familia e ha affermato che “non possiamo credere in Gesù e fare la guerra”. La Torre di Gesù Cristo, la più alta della chiesa, è illuminata dalla luce della croce durante questa notte speciale. La visita ha attirato l’attenzione sulla piazza centrale del monumento, dove si sono radunate molte persone. La chiesa, simbolo della città, si distingue per questa celebrazione notturna.

La luce della croce che corona la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Sagrada Familia, illumina una notte speciale per la città di Barcellona e per la Spagna. A cento anni dalla morte di Antoni Gaudí, Papa Leone XIV inaugura e benedice la torre che ha reso il capolavoro dell’architetto catalano la chiesa più alta al mondo. Proprio come aveva sognato Gaudì, la croce brilla di giorno e illumina la notte. E potente come la luce nelle opere del maestro del modernismo catalano arriva il messaggio che Leone lancia durante la messa solenne, officiata alla presenza dei reali di Spagna, del premier Pedro Sanchez e delle autorità iberiche. “Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l’innocente”, afferma il Papa, esortando a non abbandonare chi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Papa Leone.

© Lapresse.it - Papa Leone XIV alla Sagrada Familia: “Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

León XIV, en la Sagrada Familia: «No podemos creer en Jesús y matar al inocente»

Notizie e thread social correlati

Barcellona, Papa Leone XIV: “Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra”Il Papa ha dichiarato che non si può credere in Gesù e allo stesso tempo compiere atti di violenza o uccidere innocenti.

Papa Leone XIV alla Sagrada Familia: il Pontefice inaugura la Torre di Gesù e condanna la guerraIl Papa ha inaugurato la Torre di Gesù alla Sagrada Familia, la più alta della basilica, illuminata dalla croce che la corona.

Temi più discussi: Il Papa: una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà; Il Papa incontra vittime di abusi a Madrid: Mi impegno per rendere Chiesa luogo sicuro; Leone XIV è un papa più politico di quanto sembrasse; Leone XIV e la prima pietra verso la pace.

Papa Leone XIV a Barcellona, attesa per la messa alla Sagrada Familia x.com

Papa Leone XIV lamenta la morte del vescovo del Mozambico ucciso in un ‘grave atto di violenza’ reddit

Papa Leone XIV alla Sagrada Família: Non si può credere in Gesù e promuovere la guerraIl Papa presiede a Barcellona la messa di inaugurazione della torre di Gesù Cristo della Sagrada Família, evento storico che corona decenni di lavori e prevede la benedizione della nuova guglia centra ... msn.com

Leone XIV celebra Messa alla Sagrada Familia: Non possiamo credere in Gesù e fare guerraIn occasione del centenario della morte di Gaudí, il Papa americano presiede la solenne liturgia nella basilica e inaugura la guglia più alta al mondo, simbolo di fede e unità ... rainews.it