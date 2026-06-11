Sagrada Familia | la guida cieca che stupisce il Papa e i Re

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina cieca ha descritto la Torre di Gesù alla presenza del Papa e di due re, spiegando i dettagli della struttura. Al termine dell’incontro, il Papa ha regalato alla ragazza un rosario, mentre i sovrani hanno consegnato un dono simbolico. La bambina ha utilizzato il tatto per rappresentare le parti della Torre, suscitando sorpresa tra i presenti. La visita si è svolta in un contesto di emozioni condivise e di attenzione alle persone con disabilità.

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? Domande chiave? In Breve La Sagrada Familia accoglie Papa Leone XIV e la famiglia reale spagnola con una guida speciale. A Barcellona, il 10 giugno 2026, la dodicenne Valentina ha guidato il Papa Leone XIV e i sovrani di Spagna attraverso i segreti architettonici della Torre di Gesù. La bambina, che ha perso la vista alla nascita, ha utilizzato un modello tattile per spiegare la complessità del capolavoro di Gaudì. L’incontro si è svolto nel cortile della basilica, lontano dalla folla e dagli schermi, offrendo un momento di profonda connessione tra la fede, la monarchia e l’accessibilità culturale. Il modello tattile utilizzato dalla piccola esperta misura 1 metro e 20 centimetri. Attraverso il contatto delle mani, Valentina ha descritto la struttura della torre che svetta per 172,5 metri di altezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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