Una bambina di 12 anni non vedente ha guidato il Papa e i reali di Spagna alla Sagrada Familia, mostrando loro la Torre di Gesù. L’evento si è svolto all’arrivo della delegazione alla chiesa, dove Valentina ha descritto la struttura e guidato i presenti lungo il percorso. La scena si è svolta senza altri dettagli riguardo alle reazioni o alle parole pronunciate.

Madrid, 10 giugno 2026 - Valentina, una bambina di 12 anni, ha mostrato a Papa Leone XIV e ai reali di Spagna all'arrivo alla Sagrada Familia, la Torre di Gesù. Valentina è cieca dalla nascita, e accarezzando con le manine un modello tattile della torre (La torre è alta 172,5 metri di altezza), alto un metro e 20 centimetri, realizzato per rendere accessibile il capolavoro progettato da Gaudì ai non vedenti nel cortile della basilica, ha stupito per la sua grazia e preparazione. Valentina, una niña invidente emociona a los Reyes Felipe y Letizia y al Papa León XIV al presentar una maqueta de la Torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia, a través de una magistral explicación del legado de Antoni Gaudí. pic.twitter.combeU4oYZHRK — Jose Moreno (@Josemn1) June 10, 2026 Un momento speciale, lontano dalla folla che aspettava il Papa, dai maxi-schermi e dagli effetti speciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valentina, la 12enne cieca che ha mostrato al Papa e ai reali di Spagna la Torre del Gesù della Sagrada Familia

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