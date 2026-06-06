Oggi è iniziatoil quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, uno dei più importanti, sia perché sarà un modo per riconnettersi con parte del Mediterraneo, sia perché il 10 giugno inaugurerà le parti dellaSagrada Familiache sono state completate secondo il progetto di Gaudì. Dopo 100 anni finalmente la basilica, una delle più importanti al mondo, è pronta. Ha avuto inizio questa mattinail quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV che si reca in Spagna. Dopo aver lasciato il Cortile di San Damaso, in Vaticano, il pontefice è partito da Fiumicino alle ore 8:13 alla volta di Madrid. L’atterraggio all’Aeroporto internazionale Adolfo Sua’rez Madrid-Barajas c’è stato alle 10:30. Poco dopo è... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Papa Leone e il viaggio in Spagna: inaugurerà la Sagrada Familia completata

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A Madrid atterrata la papamobile: agenda e tappe del viaggio di Leone XIV in Spagna

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Papa Leone XIV in volo verso la Spagna. Ad attenderlo per i saluti prima della partenza vertici civili e militari #ANSA x.com

Papa Leone cita Gandalf nella sua prima enciclica: Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo; il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo sradicando il male dai campi che conosciamo... (Il Signore degli Anelli, reddit

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Papa Leone in Spagna, inizia il suo quarto viaggio apostolico: dalla Sagrada Familia all’incontro con Sánchez, tutte le tappeL'arrivo nella capitale spagnola è previsto attorno alle 10:30. Il tour proseguirà tra Madrid, Barcellona e le isole Canarie ... affaritaliani.it