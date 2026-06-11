Tra i 17 giocatori convocati per il raduno di inizio settimana a Roma ci sono anche Riccardo Rossato e Luca Severini, entrambi parte della nazionale azzurra. La selezione fa parte della preparazione per il Mondiale 2027 di basket. Il commissario tecnico ha chiamato i due atleti per rafforzare la squadra in vista delle prossime competizioni internazionali. La convocazione rappresenta un passo importante nel percorso di qualificazione e preparazione della nazionale italiana.

Alfieri azzurri, orgoglio biancorosso. Riprende la missione Mondiale 2027 per l’ Italbasket e tra i 17 giocatori convocati dal ct Luca Banchi per il raduno che inizierà lunedì a Roma ci sono anche Riccardo Rossato e Luca Severini. Se la ‘chiamata’ dell’ex Trapani era praticamente ‘scontata’, quella di Severini è invece il premio per un finale di stagione in crescita, soprattutto a livello di autostima e fiducia. Gli appuntamenti ufficiali inizieranno a luglio e dopo un’ulteriore ‘scrematura’ che avverrà anche con l’inserimento di quei profili ancora impegnati in campionato. Il 2 l’Italia giocherà a Reykjavik contro l’Islanda la prima delle due gare dell’ultima finestra della prima fase di qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rossato e Severini azzurri. C’è la missione mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si riparte da quattro certezze. Severini, Uglietti, Rossato e BarfordLa Pallacanestro Reggiana riparte con quattro giocatori confermati: Riccardo Rossato, Luca Severini, Lorenzo Uglietti e probabilmente Jaylen Barford.

China Open: sfida da 2,75 milioni e la missione degli azzurriIl China Open di golf torna in scena dal 23 al 26 aprile presso il campo Shanghai Enhance Anting GC, segnando la ripresa del circuito europeo nel...

Si parla di: Italbasket, qualificazioni Mondiali 2027: i convocati di coach Banchi per le sfide con Islanda e Lituania; Italbasket, riparte la missione Mondiale: i 17 convocati per le sfide con Islanda e Lituania.

Si riparte da quattro certezze. Severini, Uglietti, Rossato e BarfordRiccardo Rossato, Luca Severini, Lorenzo Uglietti e molto probabilmente Jaylen Barford. Sono queste le certezze da cui potrà ripartire la Pallacanestro Reggiana che, salutati i propri tifosi, si ... ilrestodelcarlino.it