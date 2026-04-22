Il China Open di golf torna in scena dal 23 al 26 aprile presso il campo Shanghai Enhance Anting GC, segnando la ripresa del circuito europeo nel continente asiatico. La competizione vede un montepremi di 2,75 milioni di dollari e coinvolge diversi giocatori di livello internazionale. La manifestazione si svolge su quattro giorni, con un percorso che attirerà l’attenzione degli appassionati di golf di tutto il mondo.

Il circuito europeo del golf riprende il suo ritmo internazionale con il China Open, che si terrà da giovedì 23 a domenica 26 aprile presso il campo Shanghai Enhance Anting GC. Il torneo segna la ripartenza dell’Asian Swing subito dopo la conclusione del Masters, portando in lizza un montepremi di 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti validi per la Race to Dubai. L’appuntamento di Shanghai vede impegnato il padrone di casa Ashun Wu, che cercherà di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno con un punteggio di -14, superando allora Jordan Smith e il tedesco Yannik Paul. La sfida asiatica vedrà protagonisti anche profili di alto livello come il neozelandese Daniel Hillier e lo spagnolo Angel Ayora, entrambi considerati tra i principali favoriti insieme al locale Wu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - China Open: sfida da 2,75 milioni e la missione degli azzurri

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