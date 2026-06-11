Roma il mercato resta in attesa | rinnovi congelati fino all’arrivo di D’Amico

Il mercato della Roma rimane fermo in attesa dell’arrivo di un nuovo direttore sportivo, Tony D’Amico. Le trattative sono congelate fino alla sua nomina, che determinerebbe le prossime mosse del club. La squadra non ha ancora preso decisioni definitive sui rinnovi dei contratti o sugli acquisti, con molte operazioni in sospeso. La dirigenza aspetta l’ufficializzazione del nuovo responsabile per riprendere le trattative di mercato.

La nuova Roma prende forma con il freno a mano ancora tirato. Molte delle decisioni strategiche per il futuro del club dipendono infatti dall’ arrivo di Tony D’Amico, destinato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Sebbene il suo incarico diventerà operativo soltanto dal 1° luglio, diverse questioni chiave sono momentaneamente in stand-by, a partire dalle trattative per il prolungamento dei contratti di Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Zeki Celik. La sensazione è che la società voglia attendere il nuovo dirigente prima di definire gli ultimi dettagli, ma il trascorrere delle settimane sta inevitabilmente rallentando processi che sembravano già ben avviati. Pellegrini aspetta la chiamata: rinnovo vicino ma ancora senza firma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ROMA CALCIOMERCATO: ROMANISTI, ATTENZIONE! VI STANNO RACCONTANDO MALE QUESTE STORIE

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