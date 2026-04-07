Mercato Roma congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame | i Friedkin non sono soddisfatti!

Il mercato della Roma si trova in una fase di stallo, con i rinnovi di due giocatori chiave congelati e il futuro di Gasperini sotto osservazione. Dopo la sconfitta contro l’Inter, la società statunitense responsabile del club ha espresso insoddisfazione, accentuando la pressione sulla squadra. La situazione si inserisce in un momento di grande tensione, con la squadra che cerca di riacquistare stabilità e fiducia in vista delle prossime partite.

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