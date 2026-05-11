Stipendi statali in arrivo mini aumenti fino a 80 euro in busta paga | gli importi in attesa dei rinnovi

A partire da luglio, i dipendenti pubblici riceveranno un incremento pari a circa 80 euro nelle loro buste paga. La Ragioneria generale dello Stato ha comunicato gli importi aggiornati dell'indennità di vacanza contrattuale, un aumento temporaneo che viene applicato durante il periodo di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e in attesa di rinnovo. Questa misura riguarda le retribuzioni degli statali e si basa su aggiornamenti provvisori.

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