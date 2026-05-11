Stipendi statali in arrivo mini aumenti fino a 80 euro in busta paga | gli importi in attesa dei rinnovi
A partire da luglio, i dipendenti pubblici riceveranno un incremento pari a circa 80 euro nelle loro buste paga. La Ragioneria generale dello Stato ha comunicato gli importi aggiornati dell'indennità di vacanza contrattuale, un aumento temporaneo che viene applicato durante il periodo di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e in attesa di rinnovo. Questa misura riguarda le retribuzioni degli statali e si basa su aggiornamenti provvisori.
A luglio le buste paga degli statali beneficeranno di un piccolo aumento. La Ragioneria generale dello Stato ha aggiornato gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, un aumento provvisorio previsto quando il ccnl è scaduto e in attesa di rinnovo. Si va dai 36,17 euro della scuola ai 49,08 euro dei ministeri. Ecco tutti gli aumenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Se quelle teste di cazzo di attori falliti italiani che sono praticamente degli impiegati statali a stipendi altissimi avessero fatto un cenno di dissenso da questi invasati, almeno, un pochino, la loro nauseante propaganda a senso unico sarebbe stata meno insopp x.com
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