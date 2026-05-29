Dalla Spagna a Napoli con 12 chili di droga nel doppiofondo dell'auto 6 arresti

Dalla Spagna all’Italia, sei persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Aversa, accusate di traffico di droga. Nell’auto fermata sono stati trovati 12 chili di sostanze stupefacenti nascosti in un doppiofondo. Le indagini hanno portato a sequestrare complessivamente circa 300 chili di droga. I sei arrestati includono quattro cittadini spagnoli e due italiani.

La Guardia di Finanza di Aversa ha arrestato quattro spagnoli e 2 italiani, ritenuti coinvolti in un traffico di droga dalla Spagna all'Italia; complessivamente nelle indagini sotto chiave 300 chili di stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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