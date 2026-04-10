Viaggiano con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell' auto Arrestati

Due uomini di origini albanesi, di 28 e 20 anni, sono stati fermati dai Carabinieri di Sansepolcro mentre viaggiavano a bordo di un’auto. Durante il controllo, sono stati trovati con un chilo di cocaina nascosto nel sedile. I militari hanno arrestato i due in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, inserita nell’ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell’Arma sulle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Monterchi: viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’autoArezzo, 10 aprile 2026 – Monterchi: viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’auto. Cocaina nascosta sotto il sedile dell'auto: conducente in manetteLa Polizia di Stato di Ravenna ha messo a segno un duro colpo al fenomeno illegale dello spaccio di sostanze stupefacenti Venerdì la Polizia di Stato... Si parla di: Io viaggio da sola: l'impiegata comunale in Brianza che dorme in mezzo a boschi e montagne. Monterchi: viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’autoArrestati dai Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro ... msn.com Viaggia con 13 chili di marijuana nel portabagagli: ex imprenditore insospettabile arrestato dalla Finanza a CivitanovaL’arresto risale alla tarda mattinata di venerdì. Una pattuglia della Guardia di finanza della Compagnia di Civitanova si trovava in superstrada quando ha fermato, nell’area di servizio che si trova ... corriereadriatico.it