Un incendio nel deposito di un'azienda di noleggio auto ha distrutto 11 veicoli. L'incendio si è verificato durante la notte e ha causato ingenti danni alla struttura. Le forze dell'ordine stanno indagando su eventuali collegamenti con le sparatorie avvenute a marzo e sui modi in cui gli attentatori sono riusciti a colpire senza essere fermati. Nessuno è rimasto ferito.

? Punti chiave? In Breve Undici veicoli distrutti dal fuoco nel deposito di via San Lorenzo: nuovo attacco a Sicily by Car. Un incendio doloso ha colpito il parcheggio all’aperto di via San Lorenzo alle 2:30 di questa notte, danneggiando 9 auto e 2 furgoni appartenenti a Sicily by Car. L’attacco, avvenuto nelle prime ore del giovedì 11 giugno 2026, ha richiesto l’intervento immediato di diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e limitare i danni strutturali. L’incendio ha colpito direttamente il deposito di Tommaso Dragotto, confermando una serie di episodi di violenza che hanno interessato la stessa azienda negli ultimi mesi. Una cronologia di intimidazioni e violenza armata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo nel deposito Sicily by Car: 11 veicoli distrutti dal fuoco

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