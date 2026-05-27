Tre giovani hanno scavalcato la recinzione di un deposito nel Palermitano, hanno versato benzina sulle auto e le hanno incendiate prima di fuggire. L’attacco ha coinvolto 20 veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La scena è stata descritta come un raid violento e rapido. Non ci sono ancora dettagli su eventuali movente o sospetti. Indagini in corso per identificare i responsabili.

Un raid violento e rapido. Tre giovani scavalcano la recinsione, gettano benzina sulle auto, accendono il fuoco e fuggono. Venti auto andate in fiamme in pochi minuti, di cui dieci completamente distrutte. È successo nella notte, nel deposito Sicily by Car di Carini (Palermo) della società di noleggio dell’imprenditore palermitano Tommaso Dragotto, inaugurata appena 20 giorni fa. Si tratta dell’ ennesimo episodio di violenza che ha colpito la città di Palermo e che, da diversi mesi, è tornata a terrorizzare imprenditori, commercianti e cittadinanza. Ma anche il secondo episodio intimidatorio nei confronti di Sicily by Car, che nella notte dello scorso 20-21 marzo, è stata attaccata da un commando che ha esploso 30 colpi di kalashnikov contro il deposito auto nel quartiere San Lorenzo, colpendo quattro macchine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova intimidazione a Sicily by Car: dopo i colpi di kalashnikov, incendiate 20 auto in un deposito nel Palermitano

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