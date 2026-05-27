oltre 20 auto incendiate nel piazzale di sicily by car di carini il rogo nella notte

Notizia in breve

Nella notte, nel Palermitano, un incendio ha interessato il piazzale di Sicily by Car a Carini, coinvolgendo oltre 20 veicoli. L’incendio si è sviluppato in modo improvviso e ha danneggiato numerose automobili nel parcheggio. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.