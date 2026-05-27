Oltre 20 auto incendiate nel piazzale di Sicily by car di Carini Il rogo nella notte
Nella notte, nel Palermitano, un incendio ha interessato il piazzale di Sicily by Car a Carini, coinvolgendo oltre 20 veicoli. L’incendio si è sviluppato in modo improvviso e ha danneggiato numerose automobili nel parcheggio. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.
Sono oltre 20 le auto coinvolte nell’incendio che nella notte è divampato nel Palermitano, nel piazzale della Sicily by Car, società di autonoleggio. Lo rendono noto i vigili del fuoco intervenuti alle 23.30, a Carini, sulla Statale 113 per l’incendio di alcune vetture nel parcheggio esterno della società: lo spazio era stato inaugurato venti giorni fa. Le vetture coinvolte sono state più di 20, viene precisato, 10 delle quali completamente distrutte dalle fiamme. Le cause sono in fase di accertamento. Il 21 marzo scorso, un altro sito della ditta, il deposito di via san Lorenzo, era stato preso di mira da una raffica di Kalashnikov. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri per verificare dinamica e cause dell’incendio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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