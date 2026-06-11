Rodri | La mia Spagna talento da favorita e qualità umane E se il morale cala ci pensano Nico e Yamal

Da gazzetta.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il capitano della nazionale spagnola, vincitore del Pallone d'Oro 2024, ha dichiarato che la squadra è composta da talenti favoriti e ha qualità umane importanti. Ha aggiunto che, in caso di calo di morale, i giovani Nico e Yamal possono sostenere il gruppo. Ha inoltre affermato di vivere il suo ruolo come un sogno e di avere molta fiducia nel team, sottolineando che, con i senatori andati via, emergeranno nuove figure.

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Una delle notizie migliori per la Spagna di Luis De la Fuente è che Rodri, Pallone d’oro 2024 flagellato dagli infortuni da quando nel settembre del 2024 si è rotto un legamento crociato, è tornato ai suoi grandissimi livelli. In questa stagione ha perso 27 partite tra Manchester City e nazionale, rientrando definitivamente a metà maggio. È un piacere parlare con il capitano della Roja, leader naturale e tipo che cura le parole come il pallone. È stata una stagione lunga e complicata per lei, con alcuni problemi fisici. Come arriva al Mondiale?  "Bene, molto bene. Sia fisicamente che mentalmente. Col City abbiamo vinto altri due trofei, e ora mi aspetta un Mondiale: sono molto contento perché considero un merito poter rappresentare il mio Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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