Il capitano della nazionale spagnola, vincitore del Pallone d'Oro 2024, ha dichiarato che la squadra è composta da talenti favoriti e ha qualità umane importanti. Ha aggiunto che, in caso di calo di morale, i giovani Nico e Yamal possono sostenere il gruppo. Ha inoltre affermato di vivere il suo ruolo come un sogno e di avere molta fiducia nel team, sottolineando che, con i senatori andati via, emergeranno nuove figure.

Una delle notizie migliori per la Spagna di Luis De la Fuente è che Rodri, Pallone d’oro 2024 flagellato dagli infortuni da quando nel settembre del 2024 si è rotto un legamento crociato, è tornato ai suoi grandissimi livelli. In questa stagione ha perso 27 partite tra Manchester City e nazionale, rientrando definitivamente a metà maggio. È un piacere parlare con il capitano della Roja, leader naturale e tipo che cura le parole come il pallone. È stata una stagione lunga e complicata per lei, con alcuni problemi fisici. Come arriva al Mondiale? "Bene, molto bene. Sia fisicamente che mentalmente. Col City abbiamo vinto altri due trofei, e ora mi aspetta un Mondiale: sono molto contento perché considero un merito poter rappresentare il mio Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rodri: "La mia Spagna, talento da favorita e qualità umane. E se il morale cala, ci pensano Nico e Yamal..."

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