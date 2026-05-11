Nico Williams soffre di un infortunio moderato al tendine del ginocchio e si unirà a Lamine Yamal in disparte nella preoccupazione pre-Coppa del Mondo per la Spagna
Nico Williams ha riportato un infortunio moderato al tendine del ginocchio e si trova infortunato insieme a Lamine Yamal, lasciando i giocatori fuori dal campo durante la preparazione pre-Coppa del Mondo. La notizia è stata confermata e diffusa da fonti ufficiali, che hanno comunicato le condizioni dei due calciatori. La squadra sta monitorando attentamente la situazione in vista delle prossime competizioni internazionali.
2026-05-11 15:25:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Spagna si trova ad affrontare una grave preoccupazione per gli infortuni con le due ali determinanti per il loro successo agli Europei di due anni fa che affrontano una battaglia per essere in forma per la Coppa del Mondo. Lamine Yamal ha saltato le ultime tre partite del Barcellona a causa di un infortunio al bicipite femorale sinistro riportato nell’atto di segnare il rigore vincente contro il Celta Vigo il 22 aprile mentre, ieri, anche Nico Williams ha accusato un problema al bicipite femorale contro il Valencia. Williams, che...🔗 Leggi su Justcalcio.com
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