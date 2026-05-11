Nico Williams soffre di un infortunio moderato al tendine del ginocchio e si unirà a Lamine Yamal in disparte nella preoccupazione pre-Coppa del Mondo per la Spagna

Nico Williams ha riportato un infortunio moderato al tendine del ginocchio e si trova infortunato insieme a Lamine Yamal, lasciando i giocatori fuori dal campo durante la preparazione pre-Coppa del Mondo. La notizia è stata confermata e diffusa da fonti ufficiali, che hanno comunicato le condizioni dei due calciatori. La squadra sta monitorando attentamente la situazione in vista delle prossime competizioni internazionali.

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