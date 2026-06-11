Il sindaco di Siena ha chiesto l’istituzione di un tavolo istituzionale con le componenti territoriali per affrontare la questione Banca Mps. L’obiettivo è coinvolgere le istituzioni locali nella gestione della crisi della banca. La richiesta mira a far sentire la voce di Siena in una situazione giudicata complessa. Nessun dettaglio sul contenuto delle discussioni o sui tempi di attuazione.

Siena, 11 giugno 2026 – Un tavolo istituzionale delle componenti territoriali per affrontare la vicenda Mps e provare a pesare in una partita quantomai complessa. È la mossa del sindaco Nicoletta Fabio, che dopo una giornata non semplicissima di valutazioni e approfondimenti (quella di martedì), ha rotto gli indugi e deciso di proporre - come è inevitabile - il Comune alla testa di un’operazione “a tutela di lavoro, identità e radicamento ”. https:www.lanazione.itsienacronacaun-monte-di-aiuti-e-cf160acc Con la consapevolezza che “le scelte societarie e di mercato appartengono alle sedi competenti ma questo non significa che Siena, la Provincia, la Regione debbano restare in silenzio o limitarsi ad assistere”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione Banca Mps, l’appello del sindaco: “Un tavolo istituzionale, Siena si faccia sentire”

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