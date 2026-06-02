Vignola il ballottaggio si avvicina | appello agli astenuti e ultimo faccia a faccia

Il 7 e 8 giugno si svolgerà il ballottaggio tra Emilia Muratori e Angelo Pasini, senza seconde occasioni. La sfida sarà decisiva, con un unico appuntamento per determinare il nuovo sindaco. Si avvicina la data, mentre si susseguono gli appelli agli elettori che ancora non hanno espresso la loro preferenza. La competizione si svolge in forma di voto diretto, senza ripetizioni o ritorni.

Manca poco. Il 7 e 8 giugno andrà in scena la sfida finale tra Emilia Muratori e Angelo Pasini, ma questa volta sarà 'gara secca', senza partite di ritorno. Se da una parte è ormai chiaro che entrambi gli sfidanti correranno da soli senza appoggi esterni dalle liste civiche escluse dal. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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