Rimonta incredibile | la cardiologia vince il torneo del Santa Maria

Notizia in breve

La squadra di cardiologia ha vinto il torneo del Santa Maria, dopo aver recuperato uno svantaggio di 0-2. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di cardiologia, che ha ottenuto il titolo. La classifica finale del torneo include anche i reparti di neurologia, ortopedia e chirurgia generale. La competizione ha visto diverse squadre partecipare e si è conclusa con la vittoria della cardiologia.