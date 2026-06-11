Rimonta incredibile | la cardiologia vince il torneo del Santa Maria
La squadra di cardiologia ha vinto il torneo del Santa Maria, dopo aver recuperato uno svantaggio di 0-2. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di cardiologia, che ha ottenuto il titolo. La classifica finale del torneo include anche i reparti di neurologia, ortopedia e chirurgia generale. La competizione ha visto diverse squadre partecipare e si è conclusa con la vittoria della cardiologia.
? Punti chiave? In Breve Il trionfo della cardiologia al torneo del Santa Maria tra i campi di Stroncone. Il reparto di cardiologia dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni si è aggiudicato il torneo di calcio dei lavoratori martedì sera, superando la radiologia con un punteggio di 3 a 2 agli impianti sportivi Vito Bordoni di Stroncone. La competizione ha la partecipazione di numerosi dipendenti dell’ospedale, trasformando la serata in un momento di grande convivialità davanti a un pubblico numeroso. La finale è stata caratterizzata da una spettacolare rimonta della cardiologia, che è riuscita a ribaltare un iniziale svantaggio di 0 a 2. Una classifica che premia la dedizione dei reparti ospedalieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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